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Общество

Эксперты выяснили, сколько денег для счастья требуется россиянам

В среднем жителю России необходима 161 тысяча рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливым, сообщается в результатах опроса компании Superjob.

Причём мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 тысяча и 138 тысяч рублей соответственно. Респондентам до 24 лет достаточно 118 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 тысяч для счастья нужно 117 тысяч рублей в месяц, гражданам с зарплатой более 80 тысяч рублей необходимо в среднем 238 тысяч рублей.

Среди жителей крупнейших городов страны выше всего «стоимость счастья» у москвичей — 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте Владивосток (205 тысяч рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (200 тысяч рублей). Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165 тысячами рублей. Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тысяч рублей) и Оренбурга (115 тысяч рублей).

Больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году — 184 тысячи руб. В прошлом году было достаточно 159 тысяч рублей.

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