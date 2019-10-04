Областная сельхозярмарка поменяет схему движения автобусов Пскова 5 октября

17:24, 04 октября 2019, ПАИ

5 октября в Пскове изменится схема движения городского общественного транспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГППО «Псковпассажиравтотранс», изменения связаны с проведением областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2019».

В частности, с 6:00 до 17:00 будет закрыто движение транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, на Октябрьской площади, на Советской от улицы Детской до площади Ленина.

Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, через улицу Горького, дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом направлении.

В обратном направлении маршрут №4 с Октябрьского проспекта проследует с поворотом на улицу Гагарина (с остановкой), на Бастионную с выездом на Вокзальную (с остановкой у ж/д музея) и далее по улице Советской, площадь Победы, дамбу со всеми остановками. Маршруты №№ 17, 116 с вокзала проследуют по улице Вокзальной, по Советской, площадь Победы, дамбу со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, площадь Ленина с поворотом на Запсковье, по улице Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья проследуют по улице Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом направлении со всеми остановками. В обратном направлении с вокзала проследует по Вокзальной, Советской, через площадь Победы и дамбу со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала проследуют со всеми остановками по Советской, площади Победы через дамбу по улице Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, на дамбу, через площадь Победы на автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от автовокзала проследует к Летнему саду с поворотом на Кузнецкую, далее по Инженерной, Алтаева, к архиву, по улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 следует от цементных складов через площадь Победы, на Советскую к вокзалу; от вокзала по Советской, на площадь Победы к цементным складам.

Автобусы маршрута № 11 будут следовать с улицы Звёздной по улице Труда, по Текстильной, по Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 1 проследуют со Снятной Горы, по улице Ижорского батальона, на улицу Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улицу Труда, по Текстильной, Алтаева, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 8, 8А будут следовать через площадь Победы, на улицу Советскую к вокзалу; от вокзала по Советской, через площадь Победы на улицу Яна Райниса.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9:35 и 13:35 проследуют по улице Советской, через площадь Победы, затем по Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 106 рейсом на 7:10 отправляется от кинотеатра «Октябрь» по улице Максима Горького, к дамбе, на площадь Победы, (с обязательной остановкой), на Кузнецкую и далее на вокзал.

Автобусы маршрутов №№ 22, 25, 30, 113, 114, 118, 121, 124, 127, 142, 136, 137, 138, 166, 174 следуют без изменения схемы движения.

Дачные автобусные маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 161, 163, 164 следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта следуют по улице Максима Горького, на дамбу, площадь Победы, (с обязательной остановкой), по Кузнецкой и далее по маршруту (остановка «Детский парк» отменяется).

В обратном направлении с Октябрьского проспекта с поворотом на улицу Гагарина (с остановкой), по Бастионной с выездом на улицу Вокзальную (с остановкой у железнодорожного музея) и далее по Советской, на площадь Победы, к дамбе и далее со всеми остановками.

Маршрут №163 от площади Победы проследует по улице Стрелковой Дивизии в прямом и обратном направлениях.

Маршруты №№ 119, 132, 139, 151, 163, 164 следующие от Текстильной с Звёздной следуют по Текстильной, Инженерной с выездом к «Летнему саду» на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях (остановки «12 школа» и «Детский парк» отменяются).