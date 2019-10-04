За кражу инструментов и бензина из кооператива в Псковском районе мужчина предстанет перед судом

17:38, 04 октября 2019, ПАИ

В Псковском районе перед судом предстанет мужчина за кражу инструментов и бензина из сельскохозяйственного производственного кооператива «Загорье» в деревне Лопатово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Кража произошла в августе текущего года. 29-летний житель Псковского района продавил лист поликарбоната в стене мастерской и вынес набор инструментов, угловую шлифовальную машину и сварочный инвертор ключ-трещотку. Кроме того, с прилегающей к мастерской территории мужчина украл пластмассовую канистру и 20 литров дизельного топлива на общую сумму 19 тыс. 430 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования уголовного дела мужчина в полном объеме возместил ущерб от преступления.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.