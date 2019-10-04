Обучение по заливке новой плиты PreWIS II прошло на псковском ДСК

17:59, 04 октября 2019, ПАИ

Обучение по заливке новой плиты PreWIS II прошло на модернизированном производстве ДСК в Пскове. Такая панель позволяет строить бесшовные дома, сообщили Псковскому агентству информации в ДСК.

Среди основных преимуществ новых панелей на заводе назвали внутренний слой бетона и приклейку PAROC FAL 1. Там также рассказали, что монтаж сетки и основные работы по нанесению штукатурного слоя выполняются на заводе ЖБИ.

Обучение для рабочих псковского ДСК провели технологи из Санкт-Петербурга и технологи завода «PAROC OY AB».

«Новые технологии гарантируют тепло в доме и очень красивые фасады, которые добавят современных акцентов в наш город, - отметили на предприятии. - Переход на производство новой панели сделает жилье современным и красивым. Будущие проекты уже готовятся на основе новых технологий».