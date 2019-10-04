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Общество

Уникальный алмаз-матрешку нашли в России

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Из-за такой структуры минерал напоминает матрешку, сообщает ТАСС со ссылкой на алмазодобывающую компанию «Алрос».

Специалисты добывающей компании заявили, что эта первая подобная находка в мире. При этом они отметили, что возраст алмаза-матрешки может составлять более 800 млн лет. Внешняя часть минерала весит всего 0,62 карата, а внутренняя — 0,02.

По мнению ученых, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

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