Протокол об административном правонарушении составят на подразделение минобороны из-за ямы на улице Шестака в Пскове

10:17, 06 октября 2019, ПАИ

Специалисты Управления городского хозяйства администрации Пскова составили акт осмотра территории у дома 20 по улице Шестака. В марте 2019 года по итогам устранения аварии на водопроводных сетях здесь была оставлена яма на проезжей части. Со временем ее присыпали песком.

Выполнение восстановительных работ возложили на ЖЭКО №2 (г. Псков) филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВДВ). Планировалось это сделать еще в апреле 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Однако до сих пор ничего не сделано.

Житель Пскова Антон Масальский написал обращение на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф. Глава администрации города Александр Братчиков сообщил в ответ, что акт осмотра улицы будет «направлен в адрес Контрольного управления администрации города Пскова для составления протокола об административном правонарушении в части благоустройства по указанному адресу».