Рекордное количество заявок подано на литературный конкурс «Чернильница» в этом году в Пскове

11:04, 07 октября 2019, ПАИ

В Пскове завершился прием заявок на 9-ый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, в этом году поступило рекордное количество заявок – более 100 человек. В конкурсе намерены участвовать 47 чтецов, 28 писателей и 54 поэта.

9 октября состоится прослушивание тех, кто подал заявку в номинации «Лучший чтец». Члены жюри рассмотрят одно стихотворение от каждого конкурсанта. Вечером того же дня станут известны имена участников, прошедших отбор.

Прослушивание открытое, его может посетить любой желающий. Начало отбора в 16:00 в Псковском городском молодежном центре, который находится по адресу улица Максима Горького, дом 15.