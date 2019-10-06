В Псковской области охотники обстреляли машину с людьми

12:13, 07 октября 2019, ПАИ

Открытие охотничьего сезона едва не обернулось трагедией в Псковской области. Охотники обстреляли машину с людьми. Как рассказал корреспонденту Псковского агентства информации руководитель пресс-службы УМВД России по региону Алексей Баранов, произошло все на территории Красногородского района

«В полицию поступило заявление от гражданина, который сообщил, что по его машине были произведены выстрелы. Автомашина получила технические повреждения», - сообщил он.

В ведомстве подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, опрашиваются свидетели. Первоочередная задача — установить причину обстрела транспорта из охотничьего оружия.