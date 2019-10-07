Останки 45 красноармейцев перезахоронят в Усвятском районе 19 октября

14:13, 07 октября 2019, ПАИ

19 октября в 11:00 в деревне Чурилово Усвятского района на братском захоронении перезахоронят останки 45 советских бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель командира поискового отряда «Гвоздика» Иван Малахов.

Он отметил, что останки красноармейцев были обнаружены рядом с деревней Чурилово в ходе раскопок, которые проводил поисковый отряд «Гвоздика». «Были подняты 45 красноармейцев. При них нашли личные вещи: обручальное кольцо, кошелек, деньги достоинством 2 и 3 копейки, а также два именных жетона, - сообщил Иван Малахов. - Жетоны передали в лабораторию в Казань, один жетон прочитали, другой был пустой».

По имеющейся информации, погибшие бойцы являлись солдатами 158-ого отдельного лыжного батальона Калининского фронта, который был сформирован в Челябинске в действующей армии 15 февраля 1942 года. «Они проводили разведку в деревне Чурилово Усвятского района и попали под немецкий обстрел, 45 человек погибли», - уточнил Иван Малахов.

Именной жетон, который удалось прочитать, принадлежит Борису Григорьевичу Карцеву, который в 1923 году родился в Новосибирске. «Он служил в третьей ударной армии в партизанском отряде, звание - красноармеец, дата выбытия из списка – 10 апреля 1942 года», - рассказал Иван Малахов.