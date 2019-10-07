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Общество

Награды завоевали кинологи псковского УФСИН на Чемпионате по многоборью

Призовые места заняли кинологи УФСИН России по Псковской области на ежегодном ведомственном чемпионате по многоборью со служебными собаками в Суздале Владимирской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН.

Так, начальник кинологического отделения отдела охраны СИЗО-1 Ольга Гребешкова со служебной собакой Джесси заняла два первых места в дисциплинах: «Поиск запахового следа в помещении» и «Поиск запахового следа на участке местности», а также второе место в «Поиске в отдельно стоящем предмете». А Станислав Федоров с бельгийской овчаркой по кличке Гор сумел завоевать «бронзу» в номинации «Преодоление полосы препятствий».

В общекомандном зачете в группе территориальных органов с численностью до 3 тысяч сотрудников команда псковского УФСИН России заняла 7 место. Лучшим кинологам вручили медали и грамоты за победу в отдельных дисциплинах. Кроме этого, по итогам прошедшего Чемпионата Ольга Гребешкова выполнила норматив КМС по кинологическому спорту.

Всего в соревнованиях приняли участие более 250 участников со своими питомцами, которые представляли 64 команды из различных регионов РФ. Команду псковского УФСИН представили Ольга Гребешкова (СИЗО-1), Андрей Федотов (ИК-6) и Станислав Федоров (Отдел по конвоированию).

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