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Общество

20 тысяч солдат перебросит США к границам России в 2020 году

В рамках военных учений «Defender 2020» в следующем году Соединенные Штаты Америки перебросят 20 тысяч своих солдат в Польшу и страны Прибалтики, пишет Фонтанка.ру.

По словам командующего армией США в Европе Кристофера Дж. Каволи, грядущие учения станут примером сотрудничества и демонстрацией быстроты переброски войск. «Наша готовность успокоит союзников и отпугнет возможных противников», – сказал он.

Всего в военных маневрах задействуют 37 тысяч солдат, из которых 20 тысяч перебросят в Европу через Атлантический океан. США анонсирует эту операцию как «крупнейшее перемещение войск США в Европу за последние 25 лет».

Отмечается, что под командованием Вашингтона участие в учениях примут 19 европейских стран.

Псковская область граничит сразу с двумя странами Прибалтики: Эстонией и Латвией.

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