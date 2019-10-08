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Общество

Псков вошел в первую семерку городов Северо-Запада по популярности у туристов в 2019 году

Псков вошел в первую семерку городов Северо-Запада России по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в 2019 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru, который составил рейтинг.

Также в числе популярных у туристов городов оказались Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Великий Новгород, Вологда и Архангельск.

Дешевле всего на Северо-Западе проживание туристам обошлось в Калининграде - 1,5 тысячи рублей в сутки, а дороже всего было жить в Архангельске — 13,3 тысячи рублей в сутки.

Дольше всего туристы находились в Калининграде - в среднем, 7 ночей. На одну ночь путешественники останавливались в Вологде и Пскове, где семья в среднем тратила на жилье в сутки 1867 и 2500 рублей соответственно.

Список городов подготовлен по данным броней отелей, квартир и домов в 2019 году.

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