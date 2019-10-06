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Двух человек удалось найти в псковских лесах 7 октября

Двух человек удалось найти в псковских лесах 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В Пустошкинском районе в этот день был найден местный житель, заблудившийся в лесном массиве недалеко от деревни Ночлегово. В Себежском районе удалость обнаружить потерявшуюся вблизи озера Островно в нескольких километрах от поселка Идрица женщину, она вышла на звук сирены. Оба человека провели в лесу менее суток.

Также 7 октября в МЧС поступила заявка от отдела полиции по Гдовскому району на оказание помощи в поисках заблудившегося вблизи деревни Мазиха 67-летнего мужчины. На данный момент поисковые работы не дали результатов.

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