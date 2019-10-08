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Общество

Зампредседателя комитета по здравоохранению станет гостем ПАИ-live

8 октября в 13:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

В рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта укрепления общественного здоровья Псковская область вошла в число 20 пилотных регионов, которые разрабатывают новую систему профилактики заболеваний. К примеру, в ближайшие годы региональные власти намерены радикально повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных деревень.

До 2024 года министерство здравоохранения отберет лучшие практики экспериментальных регионов для внедрения их по всей стране.

В прямом эфире Надежда Рагозина объяснит, в каком направлении будет развиваться профилактическая работа в Псковской области, каких результатов в охране здоровья с помощью профилактики удалось достичь уже сейчас. Вопросы заместителю председателя комитета по здравоохранению можно оставить на странице ПАИ-live.

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