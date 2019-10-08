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Общество

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Невеле

43-летний пешеход погиб под колесами автомобиля в Невеле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 октября около 20:35 на улице Михайлова в Невеле мужчина шел по проезжей части, где на него наехал автомобиль ВАЗ-2121 («Нива») под управлением 30-летнего водителя. От полученных травм пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В тот же день около 19:00 на 37-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Палкинском районе водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и автомобиль столкнулся с автомашиной Renault, за рулем которой находился 51-летний мужчина. В результате ДТП получили ушибы водитель Renault и 47-летний пассажир ВАЗ-2110.

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