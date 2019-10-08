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Общество

Читатели Псковского агентства информации могут стать обладателями пригласительного на концерт Лолиты

Лолита выступит с концертом в Пскове. Фото с официального сайта исполнительницы.

Псковское агентство информации проводит розыгрыш пригласительного билета на два лица на концерт Лолиты Милявской в Пскове. Он пройдет 19 октября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Программа получила название «Мне 55». В нее вошли хиты певицы и песни из нового альбома «Раневская», вышедшего в 2018 году.

Стать обладателем пригласительного может любой пользователь соцсети Вконтакте, сделавший репост записи о предстоящем концерте из группы ПАИ на стену своей странички в период до 14 октября.

Как уверяют организаторы концерта, псковичей ожидает яркое музыкальное шоу. Каждое появление Лолиты на сцене — это живые эмоции, открытость, нередко даже откровенность со зрителем.

Стоимость билетов 1800 - 4700 рублей.

Начало концерта — 19:00.

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