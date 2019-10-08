Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными со следующего года

13:28, 08 октября 2019, ПАИ

С 1 января 2020 года в России сделают посещение туалетов на вокзалах дальнего следования бесплатным для всех, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.

Поводом для перевода услуг на безвозмездную основу послужили регулярные жалобы россиян на высокую стоимость туалетов. Примерно 20% всех обращений носили негативный характер в отношении цен на посещение туалетов. Кроме того, на 87 вокзалах данная услуга оказалась убыточной.

Для того чтобы повысить уровень удовлетворенности пассажиров дирекция вокзалов приняла решение сделать туалеты бесплатными. В настоящее время бесплатно они работают уже на 80 железнодорожных вокзалах.

На остальных вокзалах бесплатно воспользоваться туалетом могут только пассажиры поездов при предъявлении билета, а также льготные категории граждан: инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, дети младше пяти лет, сами работники РЖД и некоторые другие.