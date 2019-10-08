Врач Печорской районной больницы вошла в список претендентов на премию «Народное признание»

15:00, 08 октября 2019, ПАИ

Врач Печорской районной больницы Раиса Курятина вошла в список претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Призвание». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Печорская правда».

«Раиса Ивановна спасла жизни тысяч людей. Она представитель поколения врачей, которые по-настоящему верны «клятве Гиппократа». Она продолжает трудиться, старается передать опыт молодому поколению, не остаётся в стороне и от общественных процессов, активно защищая статус врача в обществе. Не приемлет несправедливости. Раиса Ивановна Курятина добрый, отзывчивый человек. Про таких говорят: «Настоящий врач», - говорится в заявке.

Номинация «Призвание» предназначена для тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу. Премия «Народное признание» в этом году также будет присуждена в номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробную информацию о премии можно найти здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки (бланк можно скачать здесь>>>) принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо необходимо вложить фотографию претендента на награду.