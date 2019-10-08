Двое жителей Псковской области предстанут перед судом за убийство бывшего малолетнего узника концлагеря

22:06, 08 октября 2019, ПАИ

51-летний и 35-летний жители города Дно предстанут перед судом за убийство бывшего малолетнего узника концлагеря и совершение ряда других преступлений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Следователи установили, что 8 декабря прошлого года двое нетрезвых злоумышленников проникли на территорию частного домовладения в Дно, в котором проживала 79-летняя женщина – бывший малолетний узник концентрационного лагеря. Они похитили из сарая алюминиевые бидоны.

10 декабря они вернулись на участок пожилой женщины и похитили из другого сарая бак стоимостью 270 рублей. Пенсионерка услышала шум и зашла в хозяйственную постройку, где находился один из обвиняемых. Он нанес пожилой женщине множество ударов руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, после чего зарубил потерпевшую, дважды ударив ее топором в голову. После этого он снял с тела женщины цепочку с крестиком.

Продолжая свои действия, подельники проникли в дом потерпевшей, откуда похитили кухонную утварь, продукты питания, деньги в сумме 900 рублей и мягкую игрушку.

Злоумышленники незадолго до совершения преступлений освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение умышленных преступлений против собственности и убийство. Уголовное дело находится на рассмотрении в Псковском областном суде, добавили в ведомстве.