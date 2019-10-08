PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

23:00, 08 октября 2019, ПАИ

Новое поколение игровой консоли PlayStation 5 японская компания Sony выпустит в конце 2020 года, пишет ТАСС.

По словам разработчиков, у консоли появится новый геймпад с улучшенной функцией вибрации во время игры. Например, пользователи, играющие в симулятор футбола, смогут почувствовать различие между сухим и мокрым покрытием стадиона.

Консоль PlayStation выпустили в 1994 году. И хотя она не была первой 32-битной приставкой, детище Sony стало самой известной и популярной игровой системой того времени. За 12 лет официальных продаж было реализовано более 102 млн копий консоли.