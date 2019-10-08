Два года тюрьмы грозит великолучанину за невыплату кредита более чем в 4 млн рублей

09:44, 09 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках перед судом предстанет 51-летний местный житель за уклонение от погашения кредита (статья 177 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что на основании решения арбитражного суда Псковской области с мужчины в пользу организации взыскана сумма долга в размере более 4 млн рублей. После этого судебный пристав возбудил исполнительное производство по взысканию кредита с гражданина и предупредил его об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредита в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта.

Великолучанин не погасил кредит добровольно. В связи с этим судебный пристав предпринял меры принудительного исполнения в отношении имущества должника. Также с его зарплаты в принудительном порядке взыскивались деньги. Однако мужчина, получив доход с другой организации в размере 372 тысяч 93 рубля, не стал частично погашать свой кредит, то есть уклонился от оплаты задолженности.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция статьи 177 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.