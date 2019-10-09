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Общество

Фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» пройдёт в Псковской области

В этом году в 32 населенных пунктах России, в число которых вошёл город Печоры (Псковская область), состоится серия семейных фестивалей по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей». Мероприятия будет проходить уже в четвертый раз в рамках программы «Добрый лёд» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при поддержке федерации хоккея России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы фестиваля.

В рамках фестиваля команды в составе трёх человек – юных спортсменов и их родителей – играют друг против друга на площадке равной одной трети хоккейного поля. По мнению организаторов мероприятия, этот фестиваль помогает развивать спортивные навыки, укреплять семейные связи и вовлекать в хоккей новых игроков.

Точные даты проведения фестиваля в населенных пунктах будут сообщены позднее.

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