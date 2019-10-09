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Общество

181 тысячу рублей долга оплатил острович для выезда за границу

Житель Острова оплатил долг перед комитетом по управлению муниципальным имуществом Пскова, чтобы выехать за границу и снять запреты на регистрационные действия движимого и недвижимое имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Изначально острович имел задолженность перед комитетом по управлению муниципальным имуществом Пскова в размере 181 тысячи рублей, однако оплачивать долг не спешил. Тогда, судебный пристав вынес ряд ограничительных мер в отношении мужчины. В частности, ему ограничили выезд из страны, запретили продавать имущество до полного погашения долга и обратили взыскание на его зарплату и деньги, находящиеся в кредитных учреждениях.

После этого житель Острова стал выплачивать деньги по долгу небольшими частями, и к сентябрю ему осталось вернуть 80 тысяч рублей. Однако невозможность в полной мере распоряжаться своим имуществом и продолжительный невыезд за границу побудили мужчину оплатить оставшиеся 80 тысяч долга единовременно. После этого с него были сняты все запреты.

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