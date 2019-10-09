65 ФАПов подключат к высокоскоростному интернету в Псковской области в этом году

13:57, 09 октября 2019, ПАИ

В 2019 году в Псковской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к высокоскоростному интернету будут подключены 65 фельдшерско-акушерских пунктов, которые находятся в сельской местности. Это составляет 20% от всех имеющихся ФАПов в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника регионального управления цифрового развития и связи Дениса Матвеева.

По его словам, ФАПы подключат к высокоскоростному интернету с помощью оптоволокна. Это позволит использовать телемедицину для постановки диагнозов и лечения пациентов. Она позволит сельским жителям проходить обследования и получать консультацию узких специалистов на месте, а не выезжать в районные больницы, как это было ранее.

Руководитель регионального управления цифрового развития и связи пояснил, схему работы ФАПов с помощью телемедицины. По его словам, в ФАПе с помощью приборов будут делать лабораторные исследования и передадут их в районную больницу, где поставят диагноз. После данные вернут в ФАП, где пациент сразу же получит назначение и лечение. В случае, если в районной больнице возникнут сложности с постановкой диагноза, то документы направят в областную больницу. Также станут возможны консультации между фельдшерами и узкопрофильными специалистами.

Денис Матвеев уточнил, что ФАПы с высокоскоростным интернетом появятся в этом году в 12 районах Псковской области: Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Невельском, Новоржевском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском и Усвятском.

Работы по прокладке коммуникаций уже начались и до конца года будут завершены, заверил Денис Матвеев и подчеркнул, что использование технологии телемедицины крайне важно для Псковской области, так как в регионе находится более 8 тысяч сельских населенных пунктов.

Псковская область вошла в число первых регионов, где социальные объекты подключат к беспроводному доступу к Интернету с использованием технологии LTE 450. До 2022 года планируется обеспечить доступ в интернет более 600 социально значимых объектов, в том числе 150 образовательных учреждений и более 320 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 60 органов государственной власти и местного самоуправления.