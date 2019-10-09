50 лип посадили на улице Егорова в Дедовичах
9 октября в Дедовичах активисты и сторонники партии «Единая Россия» высадили 50 саженцев лип в рамках партийного проекта «Чистая страна». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Новые деревья появились на улице Егорова. В благоустройстве территории приняли участие члены местного политсовета, депутаты-единороссы, общественники, молодежь.
«В преддверии 75-летия Великой Победы и в целях патриотического воспитания молодежи партактив присоединился сегодня к всероссийскому проекту «Лес Победы» по высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мы высадили 50 лип, которые будут напоминать подрастающему поколению о подвиге, совершённом их предками», - отметила секретарь районного отделения партии «Единая Россия» Юлия Петрова.