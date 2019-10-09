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Общество

Интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров создадут в Псковской области

Сергей Елизаров

В Псковской области планируется создать интерактивную карту по качеству очистки мусорных контейнеров. Об этом Псковскому агентству информации заявил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

По его словам, активисты ОНФ обратились за помощью в создании карты к компании «Экопром» - региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области. Регоператор инициативу общественников поддержал, и сейчас уже разрабатывается примерный алгоритм создания карты.

Сергей Елизаров отметил, что активисты ОНФ часто встречаются с руководством компании «Экопром», которое всегда выслушивает их и сотрудничает с ними. 

Кроме того, в настоящий момент активисты ОНФ вместе с регоператором решают вопрос установки мусорного контейнера в деревне Зубово Псковского района. Много лет мусор скапливался у колодца, и теперь местные жители решили от него избавиться. Компания «Экопром» готова поставить контейнер. Местные жители уже выбирают место для его размещения.

Компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России.

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