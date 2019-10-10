Начальник управления цифрового развития Псковской области отказался от кабельного телевидения

13:29, 10 октября 2019, ПАИ

Начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев отказался от кабельного телевидения, решив, что ему достаточно 20 каналов цифрового ТВ, которые сможет принимать его телевизор. Об этом он сообщил в эфире ПАИ-live 10 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я купил антенну за 160 рублей и теперь буду пользоваться ей, а 150 каналов за такие деньги мне не нужны, 20 вполне хватает. Думаю, после 14 октября многие псковичи придут к такому же выводу», - добавил он.

Денис Матвеев также рассказал, что разбираться с настройкой приставок и телевизоров перед подключением «цифры» жителям области помогают порядка 350 волонтёров, 120 из которых работают в Пскове. «Есть даже населенные пункты, где сами главы волостей выступают волонтерами. Например, в Палкинском районе», - отметил он.

Начальник управления добавил, что 14 октября в 11:35 на канале «Россия 1» состоится символическое и фактическое отключение аналогового сигнала с информационной картинкой.