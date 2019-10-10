Около 120 звонков в день поступают от псковичей на «горячую линию» по вопросам перехода на цифровое телевидение

15:27, 10 октября 2019, ПАИ

Суммарно на «горячую линию» по вопросам перехода на цифровое телевидение в Псковской области поступают около 120 звонков: часть уходит на федеральную линию, часть - на региональную. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев в прямом эфире проекта ПАИ-live 10 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Денис Матвеев напомнил, что «горячая линия» работает с 1 апреля. В течение двух недель с 12 октября по 1 ноября она будет функционировать по будням с 8:00 до 22:00 и по выходным с 9:00 до 22:00 по телефону 8-800-100-16-11.

Начальник регионального управления цифрового развития и связи добавил, что в работе «горячей линии» задействованы 8 операторов и ещё 4 выйдут на линию с 14 октября.

С 14 октября в Псковской области прекратится аналоговая трансляция федеральных каналов.