Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме

13:57, 12 сентября 2019, ПАИ

Подготовка к отключению аналоговой трансляции на территории региона идет в плановом режиме. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании под председательством заместителя главы кабинета министров страны - руководителя аппарата Правительства РФ Константина Чуйченко 12 сентября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, по словам губернатора, в регионе работает штаб по переходу на цифровое вещание. Сейчас его заседания проводятся еженедельно, после 1 октября они станут ежедневными, чтобы оперативно решать возникающие вопросы с главами муниципалитетов.

Михаил Ведерников отметил большую информационно-разъяснительную кампанию, которая проходит в регионе. В области функционирует «горячая линия» по телефону 8-800-100-60-11, по которой ведётся разъяснительная работа и принимаются заявки на оказание помощи волонтёров в подключении «цифры». Колл-центр будет действовать до декабря в усиленном режиме. Глава региона заявил, что перед отключением аналогового вещания количество волонтёров, оказывающих помощь населению, будет величено до 200 человек.

Сейчас планируется вновь провести подомовые обходы, а в школах области с 18 сентября стартуют тематические уроки по переходу на цифровое телевещание. В рамках «Кросса наций» 21 сентября состоится «Цифровой забег», где участникам представят информацию о предстоящих изменениях в телевещании.

Губернатор проинформировал и о договорённостях с «Почтой России» о наличии запаса цифровых приставок в каждом почтовом отделении. В настоящее время он составляет более 5 тысяч единиц.

По поручению Михаила Ведерникова в регионе выплачивается компенсация за покупку приставок. Право на неё имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 5 млн рублей. Более 460 жителей региона уже получили компенсации.

В совещании, которое было посвящено переходу на цифровое телевещание, приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, представители субъектов Российской Федерации, которые еще готовятся перейти на «цифру». Речь на заседании шла о готовности регионов к отключению аналогового вещания, о наличии и цене необходимого для этого оборудования.

Псковская область вошла в число регионов, где переход на цифровое вещание состоится 14 октября.