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Общество

Книжные магазины смогут на льготных условиях торговать в музеях и библиотеках

Правительство России одобрило подготовленные Министерством культуры поправки в закон «Основы законодательства о культуре», которые позволят библиотекам и музеям сдавать свои свободные площади в аренду книжным магазинам на льготной основе, пишет РБК.

«Ситуация с книгораспространением у нас практически трагичная», — сказал министр культуры Владимир Мединский и добавил, что с 2008 года цена книг выросла в среднем на 40%, а число книжных магазинов в стране в восемь раз меньше, чем было в СССР.

По словам министра, в других странах книжные магазины имеют льготы, а в России они «конкурируют на рынке аренды с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами и автосалонами». «Конечно, в таких условиях никаких шансов выжить у них нет. Следствием этого является и высокая стоимость книг, она приблизилась к европейской», — добавил Владимир Мединский.

Отмечается, что размер льготы определят региональные или федеральные власти, а минимальный размер льготной аренды должен равняться одному рублю.

На основании приказа Минкульта утвердят требования к ассортименту книг, газет, журналов, а также тематике мероприятий, которые будут проводить книжные магазины в помещениях, которые они арендовали на льготных условиях. Книжные магазины не смогут продавать сопутствующие товары, например сувениры и канцелярские принадлежности.

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