Неизвестные подожгли автомобиль на Октябрьском проспекте в Пскове

10:21, 11 октября 2019, ПАИ

10 октября в 22:13 в Пскове у дома № 33 по Октябрьскому проспекту неизвестные подожгли автомобиль «Geely MK Cross». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине обгорело багажное отделение.

По той же причине в 0:14 в поселке Дедовичи в переулке Складском сгорела «Ока» 2001 года выпуска. Спасены три хозяйственные постройки.

За минувшие сутки в регионе зарегистрированы еще два поджога – в Великих Луках и Себеже. В первом случае произошел пожар в многоквартирном доме, во втором – в частном на две семьи.