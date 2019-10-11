Су-шеф из Пскова вошла в число лучших поваров на конкурсе S.Pellegrino Young Chef 2020 в регионе Евразия

11:21, 11 октября 2019, ПАИ

Су-шеф одного из ресторанов Пскова Юлия Карпова вошла в число лучших поваров на конкурсе S.Pellegrino Young Chef 2020 в регионе Евразия (Россия, Финляндия, Эстония).

В финал конкурса вышли 9 поваров, сообщает сетевое издание «Гастрономъ». Среди финалистов кроме псковички были су-шефы ресторанов Москвы, Санат-Петербурга, Хельсинки (Финляндия), Таллина (Эстония), Тракая (Литва).

Наставником Юлии Карповой на финальном этапе был шеф-повар ресторана «Аист» Мирко Дзаго. Под его руководством на суд жюри псковичка представила блюдо под названием Memories Of The Province.

Оценивали блюда конкурсантов шеф-повара Владимир Мухин, Нино Грациано, Арам Мнацаканов, Адриан Кетглас, Инга Паэрнум, Ангелика Удекюлль и Линнея Вихонен.

В итоге победу на конкурсе одержал су-шеф московского ресторана Twins Garden Виталий Савельев. Он будет представлять регион Евразия на международной части конкурса S.Pellegrino Young Chef 2020 в Милане.