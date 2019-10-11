0
15:47
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
15:29
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
14:27
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
13:18
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
12:54
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
12:45
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
12:16
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
Еще новости
Общество

Су-шеф из Пскова вошла в число лучших поваров на конкурсе S.Pellegrino Young Chef 2020 в регионе Евразия

Фото со страницы ресторана «Двор Подзноева» в социальной сети «ВКонтакте»

Су-шеф одного из ресторанов Пскова Юлия Карпова вошла в число лучших поваров на конкурсе S.Pellegrino Young Chef 2020 в регионе Евразия (Россия, Финляндия, Эстония).

В финал конкурса вышли 9 поваров, сообщает сетевое издание «Гастрономъ». Среди финалистов кроме псковички были су-шефы ресторанов Москвы, Санат-Петербурга, Хельсинки (Финляндия), Таллина (Эстония), Тракая (Литва).

Фото сетевого издания «Гастрономъ»

Наставником Юлии Карповой на финальном этапе был шеф-повар ресторана «Аист» Мирко Дзаго. Под его руководством на суд жюри псковичка представила блюдо под названием Memories Of The Province.

Фото со страницы ресторана «Двор Подзноева» в социальной сети «ВКонтакте»

Оценивали блюда конкурсантов шеф-повара Владимир Мухин, Нино Грациано, Арам Мнацаканов, Адриан Кетглас, Инга Паэрнум, Ангелика Удекюлль и Линнея Вихонен.

В итоге победу на конкурсе одержал су-шеф московского ресторана Twins Garden Виталий Савельев. Он будет представлять регион Евразия на международной части конкурса S.Pellegrino Young Chef 2020 в Милане. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
11 октября 2019
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
11 октября 2019
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
11 октября 2019
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
11 октября 2019
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
11 октября 2019
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
11 октября 2019
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»

Идет загрузка...