Псковичей призывают не доверять туроператорам вслепую

11:45, 11 октября 2019, ПАИ

Не доверять вслепую туроператорам и не вестись на демпинг призвала жителей Псковской области и. о. председателя комитета по туризму региона Ольга Качнова. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 11 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Каждый год у нас появляются сообщения об обманутых гражданах в Псковской области, которые заплатили деньги и не выехали в свои путешествия», - уточнила спикер. Она посоветовала проверять, через какого туроператора планируется поездка. Нужно обратить внимание на организационно-правовую форму, где зарегистрирована организация, сколько она функционирует, кто является директором. Ольга Качнова подчеркнула, что туроператор должен быть зарегистрирован в соответствующем реестре.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова добавила, что уважающая себя фирма не может располагаться в подъезде, подвале. «Это тоже очень важно - у фирмы должен быть нормальный офис, сотрудники должны быть компетентны в диалоге с клиентом», - уверена она. По словам Гелены Самохваловой, нужно обращать внимание и на цену – если она слишком низкая, это может быть «сигналом».

Директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова согласилась, что заведомо низкая цена должна настораживать. Она заметила, что при обращении к недобросовестному туроператору помимо финансовых потерь может быть поставлена под угрозу безопасность отдыха.

Ольга Качнова добавила, что турист должен быть компетентен в правовом поле, чтобы не дать себя обмануть. «Туроператоры несут колоссальные затраты – взносы, страховки, чтобы работать легально», - заявила она и отметила, что те, кто работает добросовестно, может гарантировать туристу, что в случае чего его экстренно вывезут. По ее словам, текучка кадров у добросовестных туроператоров стремится к нулю, поэтому нужно также обращать внимание на то, сколько люди работают в той или иной фирме.

Ольга Качнова добавила, что в регионе есть порядка 20 туроператоров, которые числятся в реестре. Есть 4 туроператора выездного туризма.

Участники встречи добавили, что в Псковской области есть мошенники, занимающиеся организацией автобусных туров на курорты Краснодарского края. Гелена Самохвалова пояснила, что под названием «транспортное обеспечение» на словах продается целый турпакет, но в результате человека только довозят и «могут выкинуть на берегу Черного моря», проживание в оплату не всегда входит. При этом, по словам Гелены Самохваловой, такие услуги пользуются спросом. На законодательном уровне этот вопрос урегулировать сложно.

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова рассказала, что по закону человек может расторгнуть договор до выезда и вернуть деньги, возместив потери туроператору – у каждой фирмы есть неустойки. Также можно написать претензию в случае, если, к примеру, отель оказался не таким, какой был указан в договоре. Если во время отдыха возникли какие-то непредвиденные ситуации и нужна экстренная помощь, турист должен сообщить туроператору о ситуации, и тот его обязан вывезти. Если покупали тур по разным договорам у нелегальных туроператоров, то выбираться придется самому, добавила Ольга Качнова.