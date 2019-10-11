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Общество

Реформу индивидуальных инвестиционных накоплений готовят в России

Ассоциация банков России предложила правительству, Банку России и Совету Федерации одобрить пятикратное повышение максимального уровня взносов на индивидуальные инвестиционные счета, по которым предусмотрена нулевая ставка налога на доход, пишет газета «Известия».

В настоящий момент на специальном счете с налоговыми льготами можно держать не более 1 млн рублей.

В ассоциации банков России также считают необходимым вернуться к практике размещения суверенных облигаций, номинированных в иностранной валюте. Сейчас сумма минимальной покупки суверенных еврооблигаций составляет 100 тысяч долларов. Предлагается снизить «порог входа» в валютные ОФЗ для граждан до 1 тысячи долларов.

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