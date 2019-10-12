Работающих россиян хотят лишить пособий по уходу за ребёнком

10:37, 12 октября 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Согласно им, получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут те россияне, которые фактически ухаживают за ребёнком, сообщает РБК.

При этом претенденты на получения пособия должны уделять ребёнку достаточно времени, даже если работают неполный рабочий день. В противном случае выплата ежемесячного пособия будет прекращена.

В ведомстве отметили, что если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически за ним ухаживает другой член семьи, который не находится в декретном отпуске, то мать должна потерять право на выплату, а фактически ухаживающий родственник — получить.