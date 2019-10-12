Правительство РФ одобрило законопроект об отмене «банковского роуминга»

10:58, 12 октября 2019, ПАИ

Правительство России одобрило проект закона об отмене комиссии при переводе денег между жителями регионов в рамках одного банка, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Документ предполагает внести изменения в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности», которые отменят «банковский роуминг».

10 октября председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между российскими регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.