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Общество

Правительство РФ одобрило законопроект об отмене «банковского роуминга»

Правительство России одобрило проект закона об отмене комиссии при переводе денег между жителями регионов в рамках одного банка, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры. Документ предполагает внести изменения в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности», которые отменят «банковский роуминг».

10 октября председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между российскими регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.

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