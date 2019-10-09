Медведев призвал убрать комиссии за «банковский роуминг»

22:29, 10 октября 2019, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между российскими регионами в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены. Об этом он сообщил на заседании кабмина в четверг, 10 октября.

«Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры», — заявил Медведев, добавив, что изменения в этот закон должны избавить граждан от так называемого банковского роуминга.

По его словам, довольно часто кредитные организации пытаются получить прибыль за стандартные процедуры, которые не влекут никакой финансовой нагрузки, пишет РИА Новости.

При этом, отметил премьер, в одном банке может быть разная комиссия за перечисление средств между регионами. Однако с точки зрения транзакций в этом нет никакого смысла, поскольку они никак не сказываются на затратах кредитной организации.

«Поэтому эта межрегиональная дискриминация<…> должна быть устранена», — заключил он.