Роспотребнадзор назвал способы снижения развития рака

14:26, 12 октября 2019, ПАИ

Роспотребнадзор рекомендовал жителям России снизить потребление красного мяса и отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

В Роспотребнадзоре отметили, что потребление более 100 граммов мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%. Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.