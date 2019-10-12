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Общество

Роспотребнадзор назвал способы снижения развития рака

Роспотребнадзор рекомендовал жителям России снизить потребление красного мяса и отказаться от сигарет и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя.

В Роспотребнадзоре отметили, что потребление более 100 граммов мяса в день может повышать риск развития новообразований до 17%. Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

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