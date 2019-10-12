0
17:20
На два месяца закроют для транспорта часть улицы Волкова в Пскове
14:47
Дно реки Великой расчищают и углубляют в Пскове
13:50
Два года назад Михаил Ведерников был назначен руководителем Псковской области
10:13
Красногородский театр «Лира» стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
23:00
Выставка памятных монет работает в Псковском драмтеатре
20:38
Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул
19:32
Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области
Еще новости
Общество

Делегация Пскова поучаствовала в первом российско-американском муниципальном форуме

В Москве на площадке общественной палаты России состоялся первый российско-американский муниципальный форум. Псков на мероприятии представляли исполняющая полномочия главы города Елена Полонская и исполняющая обязанности начальника отдела зарубежных связей и ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организаторами форума выступили союз российских городов совместно с американской международной организацией городов-побратимов. На мероприятие приехали представители 25 городов России и 18 городов США, всего около 100 участников. В том числе, участником форума стала представитель города-побратима Пскова Роанока из штата Вирджиния доктор Патрисия Саппес, которая на днях обсуждала с Еленой Полонской вопросы сотрудничества двух городов.

Модераторами дискуссий на форуме выступили председатель комиссии общественной палаты России Андрей Максимов, президент союза российских городов, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, почетный член ассоциации породненных городов США Билл Боэрум и заместитель председателя совета директоров SCI Кэрол Лопес.

На форуме обсуждались вопросы улучшения взаимопонимания между российскими и американскими коллегами по линии муниципальных образований. Форум стал площадкой для продолжения сотрудничества между городами побратимами, возобновления приостановленных муниципальных связей и установления новых партнерских отношений.

По итогам форума подписано соглашение о сотрудничестве между городами России и США.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На два месяца закроют для транспорта часть улицы Волкова в Пскове
12 октября 2019
На два месяца закроют для транспорта часть улицы Волкова в Пскове
Дно реки Великой расчищают и углубляют в Пскове
12 октября 2019
Дно реки Великой расчищают и углубляют в Пскове
Красногородский театр «Лира» стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
12 октября 2019
Красногородский театр «Лира» стал претендентом на премию «Народное признание – 2019»
Выставка памятных монет работает в Псковском драмтеатре
11 октября 2019
Выставка памятных монет работает в Псковском драмтеатре
Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул
11 октября 2019
Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул
Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области
11 октября 2019
Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области
Три праздника ожидают псковичей в торговых комплексах в эти выходные
11 октября 2019
Три праздника ожидают псковичей в торговых комплексах в эти выходные
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)

Идет загрузка...