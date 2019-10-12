Делегация Пскова поучаствовала в первом российско-американском муниципальном форуме

15:46, 12 октября 2019, ПАИ

В Москве на площадке общественной палаты России состоялся первый российско-американский муниципальный форум. Псков на мероприятии представляли исполняющая полномочия главы города Елена Полонская и исполняющая обязанности начальника отдела зарубежных связей и ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организаторами форума выступили союз российских городов совместно с американской международной организацией городов-побратимов. На мероприятие приехали представители 25 городов России и 18 городов США, всего около 100 участников. В том числе, участником форума стала представитель города-побратима Пскова Роанока из штата Вирджиния доктор Патрисия Саппес, которая на днях обсуждала с Еленой Полонской вопросы сотрудничества двух городов.

Модераторами дискуссий на форуме выступили председатель комиссии общественной палаты России Андрей Максимов, президент союза российских городов, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, почетный член ассоциации породненных городов США Билл Боэрум и заместитель председателя совета директоров SCI Кэрол Лопес.

На форуме обсуждались вопросы улучшения взаимопонимания между российскими и американскими коллегами по линии муниципальных образований. Форум стал площадкой для продолжения сотрудничества между городами побратимами, возобновления приостановленных муниципальных связей и установления новых партнерских отношений.

По итогам форума подписано соглашение о сотрудничестве между городами России и США.