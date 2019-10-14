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Общество

Покров Пресвятой Богородицы празднуют православные псковичи

14 октября православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Сегодня в псковских храмах проходят божественные праздничные литургии. Православные псковичи собрались в церквях, чтобы вспомнить чудесное явление Матери Божией во Влахернской церкви Константинополя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, псковичей в этот день поздравила исполняющая полномочия главы города Елена Полонская. «Праздник Покрова особо близок русскому сердцу и любим нашим народом. В этот день мы вспоминаем о чудесном избавлении от врагов жителей Константинополя, которое произошло в X веке. Этот древний и великий престольный праздник несет светлые чувства, надежду на спасение, победу жизни над смертью, добра над злом», - отметила Елена Полонская и пожелала всем крепкого здоровья, мира, благоденствия и успехов.

В 9:00 архиерейскую божественную литургию в храме Покрова Божией Матери от Торгу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. После богослужения состоится крестный ход и праздничная трапеза.

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