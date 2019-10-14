В добрые руки: Собаки с тяжелой судьбой из порховского приюта

15:15, 14 октября 2019, ПАИ

Сегодня в рубрике «В добрые руки» мы расскажем о нескольких собаках, которые живут в приюте для бездомных животных «Добрый» в городе Порхове. Туда стекаются брошенные четвероногие со всего Северо-Запада, почти у каждого из них холодное и голодное прошлое. Благодаря заботе волонтёров Ося, Моня, Елизавета Вторая, Альфонсо, Мия, Вьюга, Черныш, Мальва и Жуля снова научились доверять людям и ждут любящих, ответственных хозяев.

Ищут дом щенки Ося и Моня, которые были выброшены на голодную смерть в Порхове. На помойке их нашли дети, они и обратились в приют со слезами и просьбой приютить несчастных собак. Сейчас сестричкам около 10 месяцев, они стерилизованы, здоровы, привиты и обработаны от паразитов. Ося - чёрненькая. Моня - рыженькая.

Девочки активные, веселые, ласковые, подойдут как для квартирного содержания, так и для проживания в доме. Они станут верными друзьями и настоящими членами семьи. Ося и Моня никогда не видели настоящей любви и заботы, и волонтёры очень хотят найти им ответственного хозяина и любящую семью.

Еще меньше повезло собаке Елизавете Второй. Это очень игривая, активная, но немного замкнутая девочка: их с сестренкой щенками нашли на трассе возле Порхова, неподалеку лежало тело сбитой машиной мамы. После того, как сестру пристроили, Елизавета несколько замкнулась в себе.

И вот у неё появился шанс на счастливую сытую жизнь – на выставке «Хвостатый Фест» Лизонька нашла себе хозяев. Однако через пару дней ее попросили забрать - взрослые люди не захотели преодолевать трудности адаптации. Сейчас Елизавете снова ищут хозяев, способных покорить сердце этой недоверчивой малышки. Ей примерно около года. Внешне очень похожа на охотничью. Подойдет для людей с активным образом жизни. Привита, здорова, стерилизована.

Истощенным и злым поступил в «Добрый» Альфонс. Но не прошло и месяца, как собака расцвела, показав свою дворянскую стать. Это огромный, шикарный, молодой, энергичный пёс. В его жизни теперь есть всё, но нет самого дорогого – хозяина. Альфонсу очень хочется быть домашним, получить работу (подойдет для охраны, готов выполнять различные команды) и зарплату (еда и вкусняшки) и каждую секунду жизни чувствовать любовь хозяина и отдавать свою.

Огненно-рыжая красавица Мия тоже все еще верит в чудо и надеется найти себе дом и любимого хозяина. «Не родись красивой, а родись счастливой», - это как раз про неё. Собаку не спасли от предательства хозяев ни красота, ни ласковый характер. Малышке около полутора лет, и в первые месяцы жизни ей пришлось узнать, что такое предательство человека, голод и холод, побои и страх.

Мия невероятно красива, похожа на лисичку, с ушками-кисточками и бархатными лапками. Ей не просто забыть старые обиды - чужих людей боится, вероятно, опасается, что снова будут бить. Доверие этой девочки нужно заслужить, показав ей, что не все люди предатели, и она достойна обычной счастливой жизни с прогулками, играми, чесанием за ушком. Для неё ищут крайне ответственных и опытных в общении с собаками людей, которые станут для малышки настоящими хозяевами. Может жить в вольере или на цепи с ежедневным выгулом. Мия привита, стерилизована, здорова.

Есть бойцовские породы собак, а есть бойцовский характер - это про Вьюгу. Собаку называют командиром спецназа приюта, она всех строит, и все беспрекословно выполняют её команды. А ведь совсем недавно Вьюгу привели совершенно лысой от болезни, она прошла курс лечения как настоящий боец, не плача и не жалуясь, справилась и начала жить.

Вьюга идеальна для охраны, будет верным другом и защитником всей семьи. Она ждет тех, кто уважает силу духа и ценит настоящих друзей. Всмотритесь в этот взгляд, он о многом расскажет. Вьюге 2 года, она очень любит играть в футбол.

Много в приюте собак с ужасным прошлым, о котором можно только догадываться. Пёс Черныш поступил в «Добрый» с обрубленным ухом. О его жизни до этого момента ничего не известно.

Он спокойный, добрый и ненавязчивый, искренне верит, что когда-нибудь станет домашним. Про таких говорят: беспроблемный. Черныш принимает всё, что случается с ним, и никогда не протестует, но территорию свою охранять умеет. Если вам нужна собака, которая мягко впишется в вашу жизнь и примет всё, что вы ему предложите, то Черныш ждёт именно вас.

Молодая собака Мальва оказалась в приюте со своими щенками после того, как кто-то облил ее битумом. Собаку отмыли, выходили и откормили, щенков пристроили. Несмотря на то, что волонтёры за ней хорошо ухаживают, ей не хватает внимания и ласки, она очень тоскует. Поэтому очень хотелось бы найти ей настоящего хозяина и дом как можно скорее.

Мальва - очень ориентированная на человека собака, терпеливая и невероятно ласковая. Ревнива по отношению к другим животным, зато будет преданно любить своего хозяина. Очень радуется, когда к ней приходят, любит гулять на поводке. Мальва будет хорошим компаньоном и настоящим другом. Возраст – чуть более двух лет, стерилизована.

Еще одна несчастная душа – Жуля. Она была забрана у цыган в состоянии скелета вместе со щенками, которые умерли от голода. Мать чудом осталась жива. Первое время в приюте девочка боялась даже подходящих к ней волонтеров, делала виноватый вид и прижималась к земле.

Сейчас Жуля снова доверяет людям. Наивная маленькая собачка не понимает, почему судьба так жестоко обошлась с ней. Дружелюбная, симпатичная, невероятно ласковая собака небольшого роста будет очень преданной охранницей и другом новым хозяевам. Жуля стерилизована.

Как забрать собаку из приюта «Добрый»

Приют расположен в городе Порхове на территории бывшего лесхоза. Возможна доставка животных по Псковской области, в Санкт-Петербург и другие города Северо-Запада. Животных отдают только ответственным людям по договору с ненавязчивым отслеживанием судьбы.

Все собаки и кошки из «Доброго» получают квалифицированный ветеринарный осмотр, лечение по мере необходимости, а также тепло и заботу ухаживающих за ними людей. Каждый подопечный приюта индивидуален, особенности содержания могут отличаться.

По всем вопросам можно обратиться к сотрудникам «Доброго» по телефонам: 89118853999 – Наталья; 9113515836 – Елена; 9113691892 – Александр; 9113936811 - Ульяна.

Возьмите животное из приюта - и вы увидите, как изменится к лучшему ваша жизнь!