Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе «Нарисуй елку Победы»

14:10, 14 октября 2019, ПАИ

Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» объявили всероссийский конкурс «Нарисуй елку Победы». Школьников от 7 до 17 лет из Псковской области приглашают принять участие в конкурсе и стать авторами коллекционных новогодних открыток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковским школьникам предлагают проявить творчество и создать открытки на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Сюжеты можно почерпнуть из рассказов прабабушек и прадедушек или из фотографий семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Работы принимаются с 10 октября по 10 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия». Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным тиражом.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте музея Победы.

Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении приняло правительство страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией - в это время советская армия уже вела боевые действия за пределами страны.