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Спорт

Псковские мотогонщики успешно выступили на соревнованиях в Ленобласти и Белоруссии

Псковские мотогонщики успешно выступили на соревнованиях в Ленинградской области и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил тренер Юрий Баулин.

12 октября в Орше (Белоруссия) прошел четвертый этап Чемпионата республики по мотокроссу. Псковскую команду «Позитивная механика» представлял самый юный участник соревнований – 8-летний Алексей Алексеев. «В тяжелых погодных условиях Алексей занял шестое место в классе мотоциклов 50 куб. см», - рассказал Юрий Баулин.  Всего в состязаниях приняли участие 15 спортсменов из России, Латвии и Белоруссии.

В этот же день в Ленинградской области в посёлке Стеклянный стартовал второй этап Чемпионата Санкт-Петербурга по мотокроссу. В классе «Любители А» первое место занял псковский гонщик Евгений Пикалев. Он также представлял команду «Позитивная механика».

13 октября чемпионат продолжился соревнованиями в классе «Open», где второе место завоевал кандидат в мастера спорта Олег Каранин, представляющий команду «Технодром» из Пскова.

«Все гонщики выступали в сложных условиях – дождь, грязь. Но они достойно представили Псков», - добавил Юрий Баулин.

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