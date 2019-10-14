Псковичи - победители конкурсов проекта «Театр – дети» вернулись из «Артека»

13:55, 14 октября 2019, ПАИ

Полина Иванова из Пскова и Маргарита Олейник из Великих Лук, которые победили в детских конкурах всероссийского культурно-социального проекта «Театр – дети», вернулись из поездки в международный детский центр «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Жительницы Псковской области вместе с другими призерами конкурсов проекта «Театр — дети» с 23 сентября по 14 октября находились в «Артеке». Там они в специальном театральном отряде занимались театральным искусством с подготовленными педагогами. Все 210 призеров конкурсов также встретились с профессиональными актерами, режиссерами, артистами кино и посетили театры Крыма.

Работа псковички Полины Ивановой была признана лучшей на конкурсе театральных рецензий «Пишем о театре!», а великолучанка Маргарита Олейник отличилась на конкурсе рисунков, посвященных театру. Всего на конкурс рисунка, посвященного театру, и конкурс рецензий «Пишем о театре!» были поданы более 3 тысяч работ из 72 регионов России.

«Театр-дети» является масштабным культурно-социальным проектом, который приурочен к году театра в России. В его реализации принимают участие министерство культуры России, ГИТИС, союз театральных деятелей России, РГИСИ, театральный институт имени Б. Щукина, школа-студия МХАТ, ВТУ имени М. С. Щепкина. Инициатива призвана продемонстрировать детям традиции мирового и русского театра, его историю и различные направления.