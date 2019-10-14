11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты

17:28, 14 октября 2019, ПАИ

11 некоммерческих организаций Псковской области победили во втором конкурсе 2019 года Фонда президентских грантов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, более 20,3 млн рублей составила сумма предоставляемых для региональных НКО грантов.

Самые большие гранты получат такие проекты, как «Поколение, которое помнит» от Автономной некоммерческой организации «Патриот», «Безопасный город — детям» от Центра молодежного инновационного творчества «Юный техник», «Другая жизнь» от Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток», «Преодолевая границы…» от Псковской областной общественной организации «Ассоциация гуманитарной культуры».

Также в число победителей от Псковской области вошли проекты «Расти кедровник» от Псковской региональной общественной экологической организации «Зеленый Крест», «Псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги» от Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», проект по повышению уровня образования работников допобразования по направлению «Шахматный всеобуч» от Федерации шахмат Псковской области, творческие мастерские для детей и взрослых «Дочки-матери» от религиозной организации «Православный приход храма Святителя Василия Великого города Пскова» Псковской Епархии, цикл спектаклей любительского театра «Что мы знаем о войне?» от молодежного театра «Ах-театр», «Псковская областная лига компьютерного спорта» от региональной Федерации компьютерного спорта, «Футбольный марафон Чернево - 2020» от Центра развития детского футбола «Черневский двор».

Итоги конкурсного отбора подвел Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации.

Всего между некоммерческими организациями в рамках второго этапа распределят до 4,5 млрд рублей. На второй конкурс Фонда президентских грантов подали более 9 тыс. заявок со всех регионов России, от Псковской области — 66 заявок.