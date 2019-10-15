Объявлен аукцион на строительство пристройки яслей к детсаду под Псковом
Объявлен аукцион на строительство пристройки яслей на 80 мест к детскому саду «Рябинушка» в деревне Писковичи Псковского района. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 53 млн 549 тыс. 570 рублей, источник финансирования - бюджет Псковского района.
Двухэтажное здание детского сада было построено в 1975 году. Его площадь составляет 912 кв. м. Пристраиваемая часть займет 871,32 кв. м. Подрядчику предстоит устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы и благоустройство, подключить коммуникации.
Работы нужно завершить к 25 декабря.
Проведение аукциона в электронной форме намечено на 24 октября.