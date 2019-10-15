0
16:27
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15:47
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15:30
Компания дипломатов: «Титан-Полимер» объясняет тонкости своего инвестпроекта в Пскове
15:17
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
14:57
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
13:47
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
11:59
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Еще новости
Общество

Объявлен аукцион на строительство пристройки яслей к детсаду под Псковом

Объявлен аукцион на строительство пристройки яслей на 80 мест к детскому саду «Рябинушка» в деревне Писковичи Псковского района. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 53 млн 549 тыс. 570 рублей, источник финансирования - бюджет Псковского района.

Двухэтажное здание детского сада было построено в 1975 году. Его площадь составляет 912 кв. м. Пристраиваемая часть займет 871,32 кв. м. Подрядчику предстоит устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы и благоустройство, подключить коммуникации.

Работы нужно завершить к 25 декабря.

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 24 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
15 октября 2019
Императорский маршрут будут продвигать в Псковской области
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
15 октября 2019
Ректор ПсковГУ стала членом рабочей группы правительства по разработке новой модели госконтроля в сфере образования
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
15 октября 2019
Клиентский офис компании «Экопром» появится в Великих Луках
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
15 октября 2019
ФОТОФАКТ: Спутниковые тарелки установили на объекте культурного наследия в Пскове
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
15 октября 2019
ТЦ «Технодром» стал первым претендентом на «Народное признание» в номинации «Открытие»
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
15 октября 2019
Михаил Ведерников принял участие в обсуждении нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение»
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
15 октября 2019
Писательница Людмила Петрушевская попросила своих подписчиков о помощи порховскому «Ростку»
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию

Идет загрузка...