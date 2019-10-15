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Общество

Фотовыставка к Дню борьбы с раком молочной железы открылась в Пскове

В Псковском областном онкологическом диспансере открылась выставка фотографий участников сообщества пациентов «Помощь рядом», посвященная предстоящему Всемирному дню борьбы с раком молочной железы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Главный врач онкодиспансера Сергей Белявский рассказал, что сообщество создали сами пациенты, причем не только излечившиеся от онкологических заболеваний, но и продолжающие лечение. Специалист отметил, что среди женщин самое распространенное онкозаболевание – это рак молочной железы, и с каждым годом такой диагноз ставят все более молодым пациенткам. Такая ситуация складывается во всем мире, не только в Псковской области.

«Своей фотовыставкой ее авторы хотят показать, что они не отчаялись, узнав о своей болезни, а боролись и победили или же находятся на пути к победе. Таким образом, они хотят поддержать тех, кто недавно узнал о подобном диагнозе, и призвать их не бояться и не опускать руки», - пояснил Сергей Белявский.

Он сообщил, что в ряде зарубежных стран уже давно практикуются выступления онкологических больных и тех, кто победил недуг. В прямом эфире они делятся своими историями, рассказывают, как протекало лечение. Таким образом они психологически поддерживают других онкобольных и их близких.

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