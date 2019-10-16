Компания «Экопром» очистила от мусора остров Колпина в Псковском озере

10:39, 16 октября 2019, ПАИ

Компания «Экопром» очистила от мусора остров Колпина в Псковском озере. Как сообщил Псковскому агентству информации директор компании Сергей Пайст, сотрудники регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами вывезли с острова около 2,5 кубометров отходов.

По словам Сергея Пайста, мусора оказалось не так много, как ожидалось. «Мы, как и планировали, использовали мешковой сбор. Жителей проинформировали заранее, раздали им мешки, и к назначенному дню они принесли их прямо к причалу», - уточнил директор компании.

Твёрдые бытовые отходы с Колпина, на котором проживают порядка 120 человек, будут вывозить раз в месяц. Ранее вопрос о вывозе мусора с острова в Псковском озере руководство «Экопрома» обсудило с властями Псковского района и депутатом Псковского областного Собрания Виктором Остренко.

В настоящее время в Псковской области региональный оператор по обращению с ТБО обслуживает 510 тысяч человек, к концу года эта цифра должна увеличиться на 50 тысяч человек.