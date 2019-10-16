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Общество

В Псковской области сменился военный комиссар

Слева направо: Сергей Судаков (фото Игоря Казановского, информационный портал «Волга Ньюс»), Михаил Башлыков (фото Дарьи Хватковой, ПАИ)

В Псковской области сменился военный комиссар. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу подписал приказ о назначении главой военного комиссариата региона Сергея Судакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее военный комиссариат области возглавлял Михаил Башлыков. Он занимал эту должность с апреля 2014 года.

Сергей Судаков на новом посту намерен в первую очередь качественно и эффективно организовать и провести на территории региона призывную кампанию. При этом он подчеркнул, что доволен тем, как сейчас работает военный комиссариат Псковской области. Сергей Судаков заметил, что областной комиссариат неоднократно выступал площадкой для апробации различных практик, а также все последние годы выполняет план по призыву на военную службу.   

«В настоящее время необходимо серьезно работать и над повышением привлекательности военной службы, призыва по контракту, чтобы граждане нашей страны с гордостью служили Отечеству», — заявил Сергей Судаков.

Также он планирует активизировать работу по подготовке к 75-летию Победы. Уже сейчас военный комиссариат ведут сбор данных и формирует базу с информацией об участниках Великой Отечественной войны – уроженцах Псковской области. Сведения о ветеранах будут размещены в галерее «Дорога Памяти» на территории строящегося в Подмосковье главного храма Вооруженных Сил РФ.

Сергей Геннадьевич Судаков родился в октябре 1962 года, окончил Уссурийское суворовское военное училище, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, Военную орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменную, ордена Суворова академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.

В разные годы служил в Дальневосточном военном округе на командных должностях, командовал 131-й отдельной мотострелковой бригадой, 19-й мотострелковой дивизией 58-й общевойсковой армии.

До назначения на должность военного комиссара Псковской области был начальником штаба, 1-м заместителем командующего войсками 2-й общевойсковой армии.

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