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Общество

Экзамены на водительские права усложнят в России

В России с октября 2020 года планируется усложнить экзамен для получения водительских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Романа Мишурова.

По его словам, сегодня выпускники автошкол теряются на загруженных дорогах, и тем самым не могут передвигаться на скорости 80 километров в час и обгонять других участников движения. Поэтому ГИБДД хочет обновить экзамен для будущих водителей, погрузив их в обстановку максимально приближенную к реальности.

Таким образом, в планах ведомства отменить подготовку водителей для езды по конкретным маршрутам, и вместо них определять разные районы, где будет проходить сдача экзамена по вождению в условиях города.

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