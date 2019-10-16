Экзамены на водительские права усложнят в России

21:44, 16 октября 2019, ПАИ

В России с октября 2020 года планируется усложнить экзамен для получения водительских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Романа Мишурова.

По его словам, сегодня выпускники автошкол теряются на загруженных дорогах, и тем самым не могут передвигаться на скорости 80 километров в час и обгонять других участников движения. Поэтому ГИБДД хочет обновить экзамен для будущих водителей, погрузив их в обстановку максимально приближенную к реальности.

Таким образом, в планах ведомства отменить подготовку водителей для езды по конкретным маршрутам, и вместо них определять разные районы, где будет проходить сдача экзамена по вождению в условиях города.